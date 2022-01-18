Иммунолог Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации

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Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.
Иммунолог Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации
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«К вакцинации новых противопоказаний не прибавилось. Людям с хроническими заболеваниями стоит быть на связи с лечащим врачом, чтобы проверить состояние организма», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, нужно прийти к доктору и подробно рассказать о себе.

Как отметила Ярцева, если имеются хронические заболевания, то необходимо стабилизировать своё состояние, после чего пройти вакцинацию.

«Нужно пройти обследование при болезнях», — добавила она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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