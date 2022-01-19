В Пермском крае продлили действие QR-кодов для переболевших COVID-19

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В Пермском крае продлили действие QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией — с шести месяцев до одного года.
В Пермском крае продлили действие QR-кодов для переболевших COVID-19
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, соответствующий указ опубликован на интернет-портале официальной информации.

«Слова «не более 6» заменить словами «не более 12». Настоящий указ вступает в силу с момента опубликования», — говорится в документе.

Эти нормативы были введены в России в конце 2021 года. Отмечается, что таким образом в Пермском крае региональную законодательную базу привели в соответствие с федеральной.

Также стало известно, что в Калининградской области усилят противоковидные меры, передаёт «Янтарный край». Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

В частности, принято решение перевести все МФЦ в режим работы по предварительной записи.

«Рекомендовать руководителям организаций перевод на дистанционный режим работы до 50% сотрудников», — сказал глава региона.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.

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