В Пермском крае продлили действие QR-кодов для переболевших COVID-19
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- РИА Новости
Как сообщает URA.RU, соответствующий указ опубликован на интернет-портале официальной информации.
«Слова «не более 6» заменить словами «не более 12». Настоящий указ вступает в силу с момента опубликования», — говорится в документе.
Эти нормативы были введены в России в конце 2021 года. Отмечается, что таким образом в Пермском крае региональную законодательную базу привели в соответствие с федеральной.
Также стало известно, что в Калининградской области усилят противоковидные меры, передаёт «Янтарный край». Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.
В частности, принято решение перевести все МФЦ в режим работы по предварительной записи.
«Рекомендовать руководителям организаций перевод на дистанционный режим работы до 50% сотрудников», — сказал глава региона.
Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.