В Кировской области зарегистрировали 238 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 238 случаев коронавируса за сутки. Выписан 141 житель.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении дома находятся 2565 человек, в больницах — 1497. В реанимации в тяжёлом состоянии — 165 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 24 заболевших.

Тем временем в Минздраве Удмуртии рассказали о подготовке к развитию ситуации с пандемией, передаёт udm-info.ru. Как заявила замглавы ведомства Марина Петренко, имеются все необходимые препараты.

Для тех, кто проходит лечение дома, заготовлено более 524 тыс. упаковок лекарств, для пациентов стационаров — 42 тыс.

«При необходимости будут проведены дополнительные закупки», — добавила Петренко.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.