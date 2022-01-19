Инфекционист Рябов дал советы проходящим лечение от коронавируса

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Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы врач-инфекционист Сергей Рябов дал советы проходящим лечение от коронавируса.
Инфекционист Рябов дал советы проходящим лечение от коронавируса
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«При вирусной инфекции бывает повышение температуры и потеря жидкости, а COVID-19 приводит к повышению свёртываемости крови. Чтобы нивелировать негативные проявления, нужно увеличить объём жидкости», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, водно-солевой баланс — одно из главных условий выздоровления.

Как отметил Рябов, при первых же признаках заболевания следует обратиться к врачу.

Со своей стороны, вирусолог, академик РАН, научный руководитель ВНИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с Pravda.Ru призвал «не проспать» начало болезни, так как «омикрон» похож на ОРВИ.

«ПЦР-система достаточно точная», — сказал он.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.

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