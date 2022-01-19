В Мурманской области выявили 147 случаев COVID-19 за сутки

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В Мурманской области выявили 147 случаев коронавируса за сутки.
В Мурманской области выявили 147 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт информационного центра по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе заболели 93 947 жителей.

Также стало известно, что первые в Ямало-Ненецком автономном округе шесть случаев заболевания штаммом «омикрон» зарегистрированы в Салехарде. Об этом информирует «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора. По имеющимся данным, четверо заболевших — дети.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.

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