Услуги специалистов сферы красоты стали самыми популярными у россиян в период праздников
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Именно на них пришлась почти треть поисковых запросов пользователей «Юлы» и «Объявлений ВКонтакте», пишет kp.ru.
Категории «Красота и здоровье» касался 31% запросов на услуги, «Перевозки» — 14%, «Ремонт и строительство» — 13%, «Продукты питания» — 10%, «Ремонт техники» — 7%.
Чаще всего пользователи интересовались такими видами услуг, как массаж, маникюр, педикюр и наращивание ресниц.
«Пользователи сервисов в новогодние праздники стали чаще оказывать услуги в категории «Красота и здоровье» (рост на 70%)», — сказано в сообщении пресс-службы.
Средняя стоимость услуг в сфере красоты и здоровья составила 1,5 тыс. рублей. Наращивание ресниц, маникюр и педикюр в новогодние праздники в среднем обходились в 900 рублей, массаж — в 1400.
Ранее газета «Известия» сообщала, на что россияне тратили средства в новогодние праздники.