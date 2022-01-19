Услуги специалистов сферы красоты стали самыми популярными у россиян в период праздников

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В пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что в новогодние праздники россияне чаще всего интересовались услугами специалистов, работающих в области красоты и здоровья.
Услуги специалистов сферы красоты стали самыми популярными у россиян в период праздников
  • Gettyimages.ru

Именно на них пришлась почти треть поисковых запросов пользователей «Юлы» и «Объявлений ВКонтакте», пишет kp.ru.

Категории «Красота и здоровье» касался 31% запросов на услуги, «Перевозки» — 14%, «Ремонт и строительство» — 13%, «Продукты питания» — 10%, «Ремонт техники» — 7%.

Чаще всего пользователи интересовались такими видами услуг, как массаж, маникюр, педикюр и наращивание ресниц.

«Пользователи сервисов в новогодние праздники стали чаще оказывать услуги в категории «Красота и здоровье» (рост на 70%)», — сказано в сообщении пресс-службы.

Средняя стоимость услуг в сфере красоты и здоровья составила 1,5 тыс. рублей. Наращивание ресниц, маникюр и педикюр в новогодние праздники в среднем обходились в 900 рублей, массаж — в 1400.

Ранее газета «Известия» сообщала, на что россияне тратили средства в новогодние праздники.

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