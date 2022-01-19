В Иркутской области увеличат объём тестирования на COVID-19

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поручил увеличить объёмы тестирования на COVID-19 на фоне ситуации с распространением штамма «омикрон», сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Об этом информирует kp.ru.

Как отметил Серышев, также необходимо усилить работу кол-центров и горячих линий, в том числе проверить техническую и организационную готовность.

Глава региона Игорь Кобзев, в свою очередь, рассказал, что в области с 11 января наблюдается незначительный рост заболеваемости. Тем не менее в Приангарье уже увеличили объём тестирования на коронавирус.

К работе в кол-центрах планируется привлечь волонтёров и студентов-медиков. Добровольцев задействуют и в доставке продуктов и лекарств пациентам с COVID-19.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 6620 человек за сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике вакцинировались 2 334 720 жителей, из них 1 870 548 получили оба компонента вакцины. Ревакцинацию прошли 161 913 человек.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.