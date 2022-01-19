В Омской области подтвердили 315 случаев коронавируса за сутки

В Омской области подтвердили 315 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав и федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 134 992 жителя. Выписаны 127 013 человек, включая 308 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 056 278 жителей, оба компонента вакцины получили 827 276.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 129 случаев COVID-19 за сутки, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Выписаны 88 человек.

Общее число заболевших в городе достигло 54 220, выздоровевших — 51 172.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.