В Волгоградской области зарегистрировали 316 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области зарегистрировали 316 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 133 225. Выписан за минувшие 24 часа 131 человек, за всё время — 123 086.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 313 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на данные оперштаба.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.