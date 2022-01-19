В Волгоградской области зарегистрировали 316 случаев коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 133 225. Выписан за минувшие 24 часа 131 человек, за всё время — 123 086.
Также стало известно, что в Челябинской области выявили 313 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на данные оперштаба.
Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.