В Ростовской области выявили 560 случаев коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число заболевших в области достигло 201 250. Вылечились свыше 181 тыс. жителей.
Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 299 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный штаб.
По информации окружного Департамента здравоохранения, состояние 46 человек оценивается как тяжёлое, 29 подключены к аппаратам ИВЛ.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО составляет 1,37.
Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.