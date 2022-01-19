В Ростовской области выявили 560 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 560 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 250 человек.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в области достигло 201 250. Вылечились свыше 181 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 299 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный штаб.

По информации окружного Департамента здравоохранения, состояние 46 человек оценивается как тяжёлое, 29 подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО составляет 1,37.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.