В Оренбургской области подтвердили 181 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии заболели 109 949 жителей региона. Выздоровели 99 656 человек, в том числе 128 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Краснодарском крае подтвердили два случая заболевания штаммом «омикрон», передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.
В оперштабе уточнили, что заболевшие выявлены в Краснодаре.
Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.