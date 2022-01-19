В Оренбургской области подтвердили 181 случай COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 181 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 109 949 жителей региона. Выздоровели 99 656 человек, в том числе 128 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Краснодарском крае подтвердили два случая заболевания штаммом «омикрон», передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

В оперштабе уточнили, что заболевшие выявлены в Краснодаре.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.