Вирусолог Чумаков назвал подходящий для повторной ревакцинации от COVID-19 препарат

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Член-корреспондент РАН заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков дал рекомендации тем, кто планирует сделать прививку от коронавируса в третий раз.
Вирусолог Чумаков назвал подходящий для повторной ревакцинации от COVID-19 препарат
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«Спутником» можно вполне бустироваться. Вот я бустировался, и уровень антител сразу поднялся», — сказал специалист в беседе с «Петербургским дневником».

При этом на вопрос, опасно ли делать третью или даже четвёртую прививку против коронавируса, Чумаков ответил отрицательно. В частности, по его словам, это не подорвёт иммунитет.

«Есть такое явление, как созревание антител. Они каждый раз становятся более качественно сильными, идёт доводка и повышается репертуар антител на разные участки белка, а те, которые были, становятся более прочными», — пояснил эксперт.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».

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