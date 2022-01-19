В Татарстане зарегистрировали 111 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 111 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболели 44 633 человека. Выздоровели 37 906 жителей, в том числе 120 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Свердловской области с 20 января отменят требование о наличии QR-кодов для посещения ряда общественных мест. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, передаёт НСН со ссылкой на региональный штаб.

«Документ, который вступает в силу с 20 января, предполагает сокращение перечня учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ», — говорится в сообщении.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.