В Татарстане зарегистрировали 111 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане зарегистрировали 111 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане зарегистрировали 111 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболели 44 633 человека. Выздоровели 37 906 жителей, в том числе 120 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Свердловской области с 20 января отменят требование о наличии QR-кодов для посещения ряда общественных мест. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, передаёт НСН со ссылкой на региональный штаб.

«Документ, который вступает в силу с 20 января, предполагает сокращение перечня учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ», — говорится в сообщении.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить