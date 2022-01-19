Власти Петербурга заявили о готовности развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что город готов развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщают «Невские новости».

На данный момент развёрнуто 8 тыс. коек. Свободный фонд составляет 30%.

«Мы готовы буквально в течение недели развернуть дополнительно около 5 тыс. коек и довести общий коечный фонд до 13 тыс. В первую очередь 450 коек детских и около 5 тыс. для взрослых», — сказал Эргашев.

Также стало известно, что в Челябинской области появится ковидная поликлиника, передаёт URA.RU.

«Принято решение об открытии на базе грязелечебницы в центре города так называемой ковидной поликлиники, где будут развёрнуты кабинеты для экспресс-тестирования. Тут же в случае положительного анализа будет организован осмотр врача и назначено лечение. Затем пациенты будут передаваться под наблюдение в свои поликлиники», — сказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

По её словам, при необходимости ковидная поликлиника будет работать круглосуточно.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.