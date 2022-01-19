В Иркутской области выявили 445 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области выявили 445 случаев коронавируса за сутки.
В Иркутской области выявили 445 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области заболели 163 054 жителя, выздоровели — 151 547.

Наряду с этим стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе штамм «омикрон» диагностировали у четырёх взрослых и двух детей.

Заболевание у них протекает в лёгкой форме, пациенты соблюдают карантин, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное правительство.

Как отмечается, ЯНАО обеспечен запасом лекарств и свободным коечным фондом. В случае необходимости есть возможность развернуть резерв.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, кому стоит проконсультироваться с врачом по поводу вакцинации.

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