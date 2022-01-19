В Москве операторы службы 122 совершили более 150 тысяч звонков тем, кто не дождался ответа на линии

С декабря 2020 года операторы службы 122 в Москве совершили более 150 тыс. звонков тем, кто не дождался ответа на линии, чтобы вызвать врача на дом.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Обзвон происходит по завершении часов пиковой нагрузки. Система сама находит звонки, оставшиеся без ответа, и добавляет их в базу операторов для обзвона.

Звонки, которые поступают в службу 122, обрабатываются не только операторами, но и с помощью искусственного интеллекта.

Из-за распространения штамма «омикрон» в Москве и растущего числа вызовов врачей на дом время ожидания на горячей линии может быть увеличено.

Жители с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обратиться за медпомощью в поликлинику без записи, передают «Дни.ру». Их примут дежурные врачи.

Ранее сообщалось, что служба спасения Московской области приняла 11 млн вызовов с начала 2021 года.