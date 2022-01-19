В Москве операторы службы 122 совершили более 150 тысяч звонков тем, кто не дождался ответа на линии
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Обзвон происходит по завершении часов пиковой нагрузки. Система сама находит звонки, оставшиеся без ответа, и добавляет их в базу операторов для обзвона.
Звонки, которые поступают в службу 122, обрабатываются не только операторами, но и с помощью искусственного интеллекта.
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