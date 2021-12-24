Служба спасения Подмосковья приняла 11 млн вызовов с начала года

Служба спасения Московской области приняла 11 млн вызовов с начала 2021 года.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр региональной Системы-112.

В сутки специалисты обрабатывают 30 тыс. обращений.

В пресс-службе также отметили, что, поскольку молодёжь редко пользуется стандартными видами связи, в Системе-112 намерены наладить работу в популярных мессенджерах.

Ранее НСН сообщала, что операторы Системы-112 приняли около 4 млн экстренных вызовов в Москве с начала 2021 года.