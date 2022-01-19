В Удмуртии подтвердили 245 новых случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии за минувшие сутки зарегистрировали 245 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Среди заболевших 39 детей и 35 пожилых человек.

Из больниц выписали 337 выздоровевших пациентов, 235 человек остаются в тяжёлом состоянии. За сутки зафиксировано пять летальных случаев.

Рост заболеваемости наблюдается и в Ставропольском крае, где за 24 часа зарегистрировали 621 случай инфицирования. Накануне суточный показатель достиг 547, передаёт newstracker.ru.

Выздоровели за сутки 940 человек, скончались восемь пациентов.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 33 899 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных случаев заболевания составило 10 899 411.