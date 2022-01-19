ТАСС: Волочковой может грозить арест после конфликта из-за маски в самолёте в Шереметьеве

Короткая ссылка
Балерину Анастасию Волочкову могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тыс. рублей за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.
ТАСС: Волочковой может грозить арест после конфликта из-за маски в самолёте в Шереметьеве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили, что «прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 года рождения, которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолёте с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты».

По факту оскорбления сотрудников полиции материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как пишет Life.ru, был составлен протокол.

В начале января стало известно, что молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с рейса из Калгари, откуда они должны были вылететь домой с досрочно завершившегося чемпионата мира. По данным ФХР, это произошло из-за нарушения масочного режима

В августе 2021 года самолёт, следовавший рейсом Сочи — Уфа, экстренно приземлился в Волгограде из-за неадекватного поведения 30-летнего пассажира. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить