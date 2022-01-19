ТАСС: Волочковой может грозить арест после конфликта из-за маски в самолёте в Шереметьеве
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Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили, что «прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 года рождения, которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолёте с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты».
По факту оскорбления сотрудников полиции материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Как пишет Life.ru, был составлен протокол.
В начале января стало известно, что молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с рейса из Калгари, откуда они должны были вылететь домой с досрочно завершившегося чемпионата мира. По данным ФХР, это произошло из-за нарушения масочного режима.
В августе 2021 года самолёт, следовавший рейсом Сочи — Уфа, экстренно приземлился в Волгограде из-за неадекватного поведения 30-летнего пассажира. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.