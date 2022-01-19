ТАСС: Волочковой может грозить арест после конфликта из-за маски в самолёте в Шереметьеве

Балерину Анастасию Волочкову могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тыс. рублей за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.

Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили, что «прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 года рождения, которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолёте с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты».

По факту оскорбления сотрудников полиции материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как пишет Life.ru, был составлен протокол.

В начале января стало известно, что молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с рейса из Калгари, откуда они должны были вылететь домой с досрочно завершившегося чемпионата мира. По данным ФХР, это произошло из-за нарушения масочного режима.

В августе 2021 года самолёт, следовавший рейсом Сочи — Уфа, экстренно приземлился в Волгограде из-за неадекватного поведения 30-летнего пассажира. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.