В Волгограде после экстренной посадки самолёта из-за дебошира возбудили дело

Короткая ссылка
Самолёт, следовавший рейсом Сочи — Уфа, экстренно приземлился в Волгограде из-за неадекватного поведения 30-летнего пассажира. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
В Волгограде после экстренной посадки самолёта из-за дебошира возбудили дело
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает mkset.ru.

Как установило следствие, 11 августа на борту самолёта, следовавшего из Сочи в Уфу, оказался пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что мужчина был агрессивен, конфликтовал с бортпроводниками и отказывался выполнять их требования. 

В связи с произошедшим на борту ЧП пилоты приняли решение посадить самолёт в Волгограде.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины за хулиганство.

Отмечается, что дело передано в Волгоградский следственный отдел на транспорте для дальнейшего расследования.

Как ранее сообщало ФАН, пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Краснодар отказался надевать защитную маску и устроил потасовку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить