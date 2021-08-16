В Волгограде после экстренной посадки самолёта из-за дебошира возбудили дело

Самолёт, следовавший рейсом Сочи — Уфа, экстренно приземлился в Волгограде из-за неадекватного поведения 30-летнего пассажира. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает mkset.ru.

Как установило следствие, 11 августа на борту самолёта, следовавшего из Сочи в Уфу, оказался пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что мужчина был агрессивен, конфликтовал с бортпроводниками и отказывался выполнять их требования.

В связи с произошедшим на борту ЧП пилоты приняли решение посадить самолёт в Волгограде.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины за хулиганство.

Отмечается, что дело передано в Волгоградский следственный отдел на транспорте для дальнейшего расследования.

Как ранее сообщало ФАН, пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Краснодар отказался надевать защитную маску и устроил потасовку.