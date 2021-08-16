В Волгограде после экстренной посадки самолёта из-за дебошира возбудили дело
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Об этом сообщает mkset.ru.
Как установило следствие, 11 августа на борту самолёта, следовавшего из Сочи в Уфу, оказался пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
Уточняется, что мужчина был агрессивен, конфликтовал с бортпроводниками и отказывался выполнять их требования.
В связи с произошедшим на борту ЧП пилоты приняли решение посадить самолёт в Волгограде.
Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины за хулиганство.
Отмечается, что дело передано в Волгоградский следственный отдел на транспорте для дальнейшего расследования.
Как ранее сообщало ФАН, пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Краснодар отказался надевать защитную маску и устроил потасовку.