В Подмосковье продлили удалённый режим работы для 30% сотрудников

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В Московской области в связи с распространение коронавируса до 25 февраля сохраняется требование по дистанционному формату работы 30% сотрудников. Соответствующая информация приводится на сайте регионального правительства.
В Подмосковье продлили удалённый режим работы для 30% сотрудников
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«В регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удалённую работу 30% численности работников без учёта привитых и переболевших», — говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо перевести на дистанционный режим работы всех работников в возрасте старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу  в стране достиг 63,9%.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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