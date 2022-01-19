В Подмосковье продлили удалённый режим работы для 30% сотрудников

В Московской области в связи с распространение коронавируса до 25 февраля сохраняется требование по дистанционному формату работы 30% сотрудников. Соответствующая информация приводится на сайте регионального правительства.

«В регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удалённую работу 30% численности работников без учёта привитых и переболевших», — говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо перевести на дистанционный режим работы всех работников в возрасте старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достиг 63,9%.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».