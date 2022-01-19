Госдума рассмотрит проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев в феврале

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России могут рассмотреть в первом чтении в феврале.

«Планируем в феврале рассмотреть в первом чтении», — цитирует РИА Новости Пискарёва.

Ранее сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект о запрете для иностранцев на услуги суррогатного материнства, отметив необходимость его доработки к первому чтению в Госдуме.

В июне депутаты внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

В пояснительной записке отмечалось, что «законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации».