Госдума рассмотрит проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев в феврале
- AP
«Планируем в феврале рассмотреть в первом чтении», — цитирует РИА Новости Пискарёва.
Ранее сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект о запрете для иностранцев на услуги суррогатного материнства, отметив необходимость его доработки к первому чтению в Госдуме.
В июне депутаты внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.
В пояснительной записке отмечалось, что «законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации».