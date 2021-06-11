В Госдуму внесли проект о запрете для иностранцев на услуги суррогатного материнства
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- Reuters
Текст документа опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что «законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации».
В декабре Общественная палата предложила запретить суррогатное материнство для иностранных граждан.