ОП предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев

Общественная палата предложила запретить суррогатное материнство для иностранных граждан.

Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в ОП уже подготовлен проект резолюции по данному вопросу.

Документ также предполагает отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и, соответственно, запрет для участия в программе одиноких мужчин и женщин.

8 декабря пройдёт заседание ОП с представителями Госдумы, детскими омбудсменами и профильными врачами.

«Сейчас эта область совершенно не регулируется законом. В результате наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребёнка», — заявил депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.

15 января в Одинцове было возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.