В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца

В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК. Об этом сообщили в главке СК России по Московской области.

«Мальчик, рождённый суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также проживали ещё трое младенцев, рождённых аналогичным способом... их биологические родители — граждане иностранных государств занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

По предварительному заключению эксперта, младенец скончался в результате синдрома внезапной смерти новорождённого.

По факту происшествия возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.

Остальные трое младенцев изъяты из семьи и отправлены в детскую городскую больницу.

«В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка законности деятельности юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, а также сделки в отношении новорождённых, в том числе для последующего вывоза их за рубеж», — подчеркнули в СК.

Кроме того, следователи начали проверку органов внутренних дел и опеки и попечительства, которые не выявили «факт проживания в квартире новорождённых без сопровождения родителей и законных опекунов, не имеющих документов, подтверждающих их рождение».

В марте в Госдуму внесли законопроект о регистрации детей, рождённых с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

В 2017 году в России зафиксировали рост числа детей, рождённых суррогатными матерями.