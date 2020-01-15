В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца
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- РИА Новости
«Мальчик, рождённый суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также проживали ещё трое младенцев, рождённых аналогичным способом... их биологические родители — граждане иностранных государств занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
По предварительному заключению эксперта, младенец скончался в результате синдрома внезапной смерти новорождённого.
По факту происшествия возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.
Остальные трое младенцев изъяты из семьи и отправлены в детскую городскую больницу.
«В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка законности деятельности юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, а также сделки в отношении новорождённых, в том числе для последующего вывоза их за рубеж», — подчеркнули в СК.
Кроме того, следователи начали проверку органов внутренних дел и опеки и попечительства, которые не выявили «факт проживания в квартире новорождённых без сопровождения родителей и законных опекунов, не имеющих документов, подтверждающих их рождение».
В марте в Госдуму внесли законопроект о регистрации детей, рождённых с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.
В 2017 году в России зафиксировали рост числа детей, рождённых суррогатными матерями.