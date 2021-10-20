Кабмин поддержал проект о запрете для иностранцев на услуги суррогатного материнства
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Об этом говорится в отзыве правительства, который опубликован в базе Госдумы.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», — отмечается в отзыве.
В июне депутаты внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.
В пояснительной записке отмечалось, что «законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации».