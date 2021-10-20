Кабмин поддержал проект о запрете для иностранцев на услуги суррогатного материнства

Российское правительство поддержало законопроект о запрете для иностранцев на услуги суррогатного материнства, отметив необходимость его доработки к первому чтению в Госдуме.

Об этом говорится в отзыве правительства, который опубликован в базе Госдумы.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», — отмечается в отзыве.

В июне депутаты внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

В пояснительной записке отмечалось, что «законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации».