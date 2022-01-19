Врач Руженцова назвала возможные последствия при повторном заболевании «омикроном»

Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова ответила на вопрос, можно ли переболеть «омикроном» сначала в лёгкой, а потом в тяжёлой форме.

Повторные эпизоды были, как правило, легче. Однако есть сообщения о единичных случаях более тяжёлого течения, даже с летальными исходами, сообщила специалист в беседе с «Российской газетой».

«Многое зависит от особенностей организма человека, иммунного ответа, своевременности и правильности лечения, последствий поражения лёгких и других органов после первого заболевания. У перенёсших инфекцию бессимптомно последствия встречаются гораздо реже. Но вирус может незаметно повлиять на лёгкие, сердечно-сосудистую, нервную, иммунную и другие системы организма. Ещё в прошлом году мы заметили, что у некоторых людей вдруг появлялись жалобы на повышение артериального давления, одышку, аритмию, боли в суставах, которых раньше никогда не было», — сказала Руженцова.

Она не исключила, что с приходом «омикрона» случаев нетипичного течения заболевания может стать больше.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».