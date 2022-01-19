Инфекционист Сметанина: при первых симптомах «омикрона» нужно пить 2 литра жидкости в сутки

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Обильное питьё, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила в главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
Инфекционист Сметанина: при первых симптомах «омикрона» нужно пить 2 литра жидкости в сутки
  • Legion-Media

«Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни», — цитирует ТАСС Сметанину.

По её словам, начало заболевания омикрон-штаммом, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью.

Специалист подчеркнула, что при первых признаках инфицирования необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты.

Сметанина добавила, что в случае, если температура более 38 градусов держится больше трёх дней и не снижается лекарственными препаратами, следует обратиться к врачу.

Ранее доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов рассказал о симптомах «омикрона».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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