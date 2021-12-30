Доктор биологических наук Семёнов рассказал о симптомах «омикрона»

Доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов рассказал о симптомах «омикрона».

«В целом набор симптомов у всех вариантов коронавируса примерно одинаковый. При «омикроне» реже встречается потеря либо искажение обоняния и вкуса. Чаще характерна ринорея, то есть обильное течение из носа», — заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» Семёнов, который недавно вернулся из ЮАР.

По его словам, головная боль бывает чуть чаще. Как отметил эксперт, чуть реже встречаются случаи дебюта с высокой температурой.

«Но какие из этих признаков проявятся и каких не будет, зависит от конкретного пациента», — подчеркнул он.

Семёнов добавил, что при любом недомогании лучше самоизолироваться и вызвать врача, передаёт kp.ru.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине.