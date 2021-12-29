Вирусолог Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине.

«Пандемия — одно из важнейших событий в нашей медицине. Наибольший успех этого года заключается в том, что были созданы вакцины в конце прошлого года. Были проведены испытания этих вакцин, было организовано их производство. В этом году эти вакцины стали широко применяться во всём мире», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в течение года сделано много инъекций вакцины, более 8 млрд.

Как отметил Альтштейн, это привело к тому, что ряд стран хорошо вакцинированы, а некоторые — средне или слабо.

«То, что России удалось сделать вакцину «Спутник» и наладить её производство так, что её производят сотнями миллионов доз, это большой успех», — добавил он.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».