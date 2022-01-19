Депутат Госдумы Фёдоров отреагировал на предложение расширить действие «Пушкинской карты»
- РИА Новости
По словам парламентария, расширение возможности карты зависит от источников финансирования.
«Это вопрос денег. Я поддерживаю, конечно. При наличии источника финансирования», — подчеркнул Фёдоров.
Ранее Сухарев отметил, что стоимость специализированной литературы для подготовки будущих медиков, а также технических и других специалистов требует значительных средств из семейных бюджетов, а стоимость одного качественного учебника может доходить до нескольких тысяч рублей.
В письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, которое оказалось в распоряжении RT, говорится, что покупка учебников также является не менее важной тратой для студентов и абитуриентов.
Сейчас молодые люди с 14 до 22 лет с помощью «Пушкинской карты» могут посещать театры, музеи и другие учреждения культуры за счёт средств федерального бюджета.