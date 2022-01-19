Депутат Госдумы Фёдоров отреагировал на предложение расширить действие «Пушкинской карты»

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Ивана Сухарева о включении специализированной литературы в категорию возможных покупок по «Пушкинской карте» .
Депутат Госдумы Фёдоров отреагировал на предложение расширить действие «Пушкинской карты»
  • РИА Новости

По словам парламентария, расширение возможности карты зависит от источников финансирования.

«Это вопрос денег. Я поддерживаю, конечно. При наличии источника финансирования», — подчеркнул Фёдоров.

Ранее Сухарев отметил, что стоимость специализированной литературы для подготовки будущих медиков, а также технических и других специалистов требует значительных средств из семейных бюджетов, а стоимость одного качественного учебника может доходить до нескольких тысяч рублей.

В письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, которое оказалось в распоряжении RT, говорится, что покупка учебников также является не менее важной тратой для студентов и абитуриентов.

Сейчас молодые люди с 14 до 22 лет с помощью «Пушкинской карты» могут посещать театры, музеи и другие учреждения культуры за счёт средств федерального бюджета.

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