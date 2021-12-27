В Совфеде отреагировали на предложение расширить действие проекта «Пушкинская карта»

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова включить в число получателей льгот по «Пушкинской карте» детей в возрасте от трёх до 14 лет.

«Чем в более раннем возрасте начнётся знакомство с нашей великой национальной культурой, тем лучше», — подчеркнула Гумерова.

По её словам, расширение категории граждан, пользующихся льготами по «Пушкинской карте», а также вовлечение детей младших и средних классов является «неплохим вариантом».

При этом, как пояснила сенатор, необходимо оценить возможности бюджета.

«Поскольку в большинстве учреждений дети до 5—7 лет зачастую бесплатно посещают, может быть, на первом этапе рациональнее было бы рассмотреть, допустим, с первого класса», — подчеркнула Гумерова.

Она положительно оценила идею депутата Фёдорова, отметив, что «Пушкинская карта» продолжает «завоёвывать интерес», в том числе среди молодёжи из регионов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил включить в число получателей льгот по «Пушкинской карте» детей в возрасте от трёх до 14 лет.