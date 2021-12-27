Депутат Госдумы Фёдоров предложил расширить действие проекта «Пушкинская карта»

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил включить в число получателей льгот по «Пушкинской карте» детей в возрасте от трёх до 14 лет. Копия письма на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что с сентября 2021 года в России был запущен проект «Пушкинская карта», позволяющий гражданам приобретать билеты в театры, музеи и другие учреждения культуры с государственной поддержкой.

В то же время, как он отметил, в соответствии с условиями данного проекта получить вышеуказанную материальную поддержку могут граждане в возрасте от 14 до 22 лет.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми, а также реализации государственной политики, направленной на создание условий для всестороннего развития детей, прошу вас оценить целесообразность расширить действие проекта «Пушкинская карта» на граждан в возрасте от трёх до 14 лет», — говорится в обращении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил распространить действие «Пушкинской карты» на покупку билетов на российские фильмы.