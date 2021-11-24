Путин предложил распространить действие «Пушкинской карты» на сеансы российского кино

Президент России Владимир Путин предложил распространить действие «Пушкинской карты» на покупку билетов на российские фильмы.

Соответствующее предложение он высказал на совещании с членами правительства.

«Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали… использовать эти деньги в рамках этой программы ещё и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства», — сказал российский лидер.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщало, что в Ямало-Ненецком округе около 15,5 тыс. человек оформили «Пушкинскую карту».