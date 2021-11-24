Путин предложил распространить действие «Пушкинской карты» на сеансы российского кино

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Президент России Владимир Путин предложил распространить действие «Пушкинской карты» на покупку билетов на российские фильмы.
Путин предложил распространить действие «Пушкинской карты» на сеансы российского кино
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Соответствующее предложение он высказал на совещании с членами правительства.

«Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали… использовать эти деньги в рамках этой программы ещё и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства», — сказал российский лидер.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщало, что в Ямало-Ненецком округе около 15,5 тыс. человек оформили «Пушкинскую карту».

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