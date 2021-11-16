В ЯНАО около 15,5 тысячи человек оформили «Пушкинскую карту»

В Ямало-Ненецком округе около 15,5 тыс. человек оформили «Пушкинскую карту».

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный Департамент культуры.

Как заявили в ведомстве, программу в округе реализуют планомерно, что позволит развить отрасль и разнообразить культурную жизнь молодёжи.

«Не такой уж большой процент охвата учреждениями культуры именно подростков в возрасте от 14 до 22 лет. Поэтому это одна из основных наших задач. Я очень рекомендую родителям помочь школьникам оформить карту», — заявил директор департамента Евгений Колтунов.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на сайт правительства региона назвал учреждения, которые можно посетить по «Пушкинской карте» в Подмосковье.