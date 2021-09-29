С начала сентября «Пушкинскую карту» оформили более 2 млн россиян

«Пушкинскую карту» оформили свыше 2 млн россиян с 1 сентября. Пользователи приобрели более 360 тыс. билетов в культурные учреждения, заявила на пресс-конференции министр культуры Ольга Любимова.

«Темпы подключения к программе превысили наши ожидания. С 1 сентября виртуальные карты оформили более 2 млн человек. На сегодняшний день количество купленных билетов — более 360 тыс. Общая сумма — 271 млн рублей, средний чек — порядка 700 рублей», — цитирует ТАСС министра.

Ольга Любимова отметила, что количество культурных учреждений, присоединившихся к программе, также возросло.

«Сейчас 1836 организаций культуры (присоединились к программе — RT.), лидируют музеи, что очень интересно. На данный момент на портале Культура.РФ размещено 14 тыс. событий», — добавила Любимова.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на сайт правительства региона назвал учреждения, которые можно посетить по «Пушкинской карте» в Подмосковье.