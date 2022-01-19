Депутат Госдумы Сухарев предложил расширить действие «Пушкинской карты»

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил расширить категории возможных покупок по «Пушкинской карте». Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель напомнил, что осенью 2021 года в России был запущен проект «Пушкинская карта» для граждан от 14 до 22 лет. С помощью этой карты молодые люди могут посещать театры, музеи и другие учреждения культуры за счёт средств федерального бюджета.

При этом, как отметил Сухарев, ещё одной, не менее важной тратой для граждан данного возраста, готовящихся к поступлению в вузы или уже учащихся в них и получающих специальность, является приобретение учебной литературы.

По словам депутата, в настоящее время приобретение специализированной литературы для подготовки будущих медиков, а также технических и других специалистов требует значительных средств из семейных бюджетов, а стоимость одного качественного учебника может доходить до нескольких тысяч рублей.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширить действие проекта «Пушкинская карта» в том числе и на приобретение учебной, научной литературы, научно-технических периодических изданий и т. п.», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили включить в число получателей льгот по «Пушкинской карте» детей в возрасте от трёх до 14 лет.