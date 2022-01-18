В Петербурге прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге за сутки госпитализированы 253 пациента с COVID-19. Выписаны 73 человека.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

В реанимации находятся 594 заболевших, на ИВЛ — 330.

Всего в городе развёрнуто более 8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, занято 5,6 тыс. из них. На дому лечатся 27 410 человек.

Также стало известно, что петербургские медики выявили почти 600 случаев «омикрона», передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. За последние сутки «омикрон» обнаружен у 168 человек.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить