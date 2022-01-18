В Петербурге прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Санкт-Петербурге за сутки госпитализированы 253 пациента с COVID-19. Выписаны 73 человека.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

В реанимации находятся 594 заболевших, на ИВЛ — 330.

Всего в городе развёрнуто более 8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, занято 5,6 тыс. из них. На дому лечатся 27 410 человек.

Также стало известно, что петербургские медики выявили почти 600 случаев «омикрона», передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. За последние сутки «омикрон» обнаружен у 168 человек.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».