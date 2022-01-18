Сенатор Круглый высказался о сокращении в России срока карантина по COVID-19 до семи дней

Заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал сокращение срока карантина по коронавирусу до семи дней.

«Думаю, это связано именно с тем, что сейчас будет очень много людей, переносящих коронавирус бессимптомно или с минимальными симптомами типа однократного подъёма температуры, небольшой головной боли, без потери трудоспособности и без нарушения общего состояния», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, таким людям не имеет смысла находиться на изоляции в течение двух недель.

Вместе с этим сенатор отметил, что, если есть симптомы, клинические проявления, положительный анализ, то заболевший должен оставаться дома столько, сколько нужно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».