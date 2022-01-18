Физиотерапевт Мелия предупредил о возможном вреде крещенских купаний для здоровья пожилых
- Legion-Media
«При резком погружении в ледяную воду происходит рефлекторное сужение сосудов», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, ныряние в прорубь без соответствующей подготовки может привести к остановке сердца.
«Кроме того, пребывание организма в подобных экстремальных условиях может дать чрезмерную нагрузку на иммунную систему и стать причиной развития ОРВИ, гриппа, пневмонии и других инфекционных заболеваний», — добавил Мелия.
Со своей стороны, врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Газетой.Ru» назвал окунание в ледяную воду температурным стрессом для организма.
«Внезапный выброс стероидных гормонов и адреналина, который возникает при температурном стрессе, может привести к нарушению сердечного ритма», — предупредил он.
Ранее иеромонах — реаниматолог скорой помощи Феодорит (Сеньчуков) высказался о возможных рисках при купании в проруби на Крещение.