Физиотерапевт Мелия предупредил о возможном вреде крещенских купаний для здоровья пожилых

Заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия предупредил о возможном вреде крещенских купаний для здоровья пожилых людей.

«При резком погружении в ледяную воду происходит рефлекторное сужение сосудов», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, ныряние в прорубь без соответствующей подготовки может привести к остановке сердца.

«Кроме того, пребывание организма в подобных экстремальных условиях может дать чрезмерную нагрузку на иммунную систему и стать причиной развития ОРВИ, гриппа, пневмонии и других инфекционных заболеваний», — добавил Мелия.

Со своей стороны, врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Газетой.Ru» назвал окунание в ледяную воду температурным стрессом для организма.

«Внезапный выброс стероидных гормонов и адреналина, который возникает при температурном стрессе, может привести к нарушению сердечного ритма», — предупредил он.

Ранее иеромонах — реаниматолог скорой помощи Феодорит (Сеньчуков) высказался о возможных рисках при купании в проруби на Крещение.