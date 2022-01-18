Иеромонах-реаниматолог Сеньчуков высказался о возможных рисках при купании на Крещение

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Иеромонах-реаниматолог скорой помощи Феодорит (Сеньчуков) высказался о возможных рисках при купании в проруби на Крещение.
Иеромонах-реаниматолог Сеньчуков высказался о возможных рисках при купании на Крещение
  • Legion-Media

«Если мы соберём толпу и там будет больной, то, наверное, он может кого-то заразить. Но само по себе купание никакой угрозы не представляет. Тем более люди не плещутся там толпой, а входят по одному», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» напомнил о рисках купания в проруби для переболевших COVID-19.

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