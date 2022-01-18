Суд арестовал на два месяца угрожавшего пассажирам автобуса в Москве

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Коптевский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который агрессивно высказывался в адрес пассажиров автобуса на севере Москвы.
Суд арестовал на два месяца угрожавшего пассажирам автобуса в Москве
  • Legion-Media

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шугаибу Болатукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит обвиняемым по делу, возбуждённому по ст. 282 УК России (возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее в СК сообщили о задержании мужчины и заявили о возбуждении уголовного дела по факту агрессивного поведения.

Мужчина, устроивший конфликт в общественном транспорте Москвы, принёс извинения.

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