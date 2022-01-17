Устроивший конфликт в московском автобусе мужчина извинился за высказывания о русских

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Мужчина, устроивший конфликт в общественном транспорте Москвы и негативно высказывавшийся о русской нации, принёс извинения.
Устроивший конфликт в московском автобусе мужчина извинился за высказывания о русских
  • РИА Новости

Соответствующие извинения он высказал в видео.

«В автобусе произошёл словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чём я искренне сожалею», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал распространившееся в социальных сетях видео конфликта мужчины с пассажирами московского автобуса, где тот допускает высказывания, разжигающие межнациональную рознь. Он выразил надежду на то, что правоохранительные органы дадут оценку поведению этого человека.

Позднее в СК сообщили о задержании мужчины и заявили о возбуждении уголовного дела по факту агрессивного поведения.

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