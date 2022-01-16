СК возбудил дело по факту агрессивного поведения мужчины в московском автобусе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту агрессивного поведения мужчины в одном из московских автобусов.

«В средствах массовой информации распространилось видео, на котором запечатлено, как в столичном общественном транспорте мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, совершённого с угрозой применения насилия.

По данному факту возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК России).

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал распространившееся в социальных сетях видео, на котором молодой человек вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса и допускает «националистические высказывания».

Он выразил надежду на то, что правоохранительные органы дадут оценку поведению мужчины.