Глава Дагестана Меликов отреагировал на инцидент с молодым человеком в московском автобусе

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал распространившееся в социальных сетях видео, на котором молодой человек вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса и допускает «националистические высказывания».

«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим... Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить», — заявил Меликов.

Он напомнил, что в Дагестане в мире и дружбе живут десятки народов, а республика «является образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур».

«В гостеприимстве дагестанцев лично могли убедиться тысячи россиян, которые ежегодно посещают республику, а оценку поведению молодого человека могут и должны дать правоохранительные органы», — сказал глава Дагестана.

Как сообщает РИА Новости, ранее в соцсетях распространился ролик, на котором мужчина вступает в конфликт с попутчиками.