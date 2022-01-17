СК сообщил о задержании мужчины, который конфликтовал с пассажирами автобуса в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего мужчину, который агрессивно высказывался в адрес пассажиров автобуса в Москве. Соответствующая информация приводится на сайте столичного главка СК России.

Как уточнили в ведомстве, в ходе совместной работы следователей московского главка Следственного комитета и сотрудников МВД были установлены личность фигуранта и его местонахождение — на территории Калужской области.

«По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время задержанный будет доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий.

Назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал распространившееся в социальных сетях видео, на котором молодой человек вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса и допускает националистические высказывания. Он выразил надежду на то, что правоохранительные органы дадут оценку поведению мужчины.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту агрессивного поведения мужчины.

В ведомстве отметили, что в его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, совершённого с угрозой применения насилия.