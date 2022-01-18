Диетолог Нефёдова дала советы по профилактике сахарного диабета

Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова дала советы по профилактике сахарного диабета.

В беседе с сайтом «Москва 24» она порекомендовала избегать большого количества сладостей на завтрак.

«Если мы возьмём сладкую булочку, то там есть цельнозерновые углеводы, поэтому она не так быстро поднимет сахар в крови, как, например, конфеты, пирожные, сладкие десерты. Простые углеводы быстро поднимают уровень глюкозы в крови, и потом требуется большое количество инсулина, чтобы его опустить», — сообщила эксперт.

Она также выразила мнение, что утром не стоит употреблять сладкие напитки, к примеру, соки с добавлением сахара, молочные коктейли.

Со своей стороны, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин добавил, что нужно проявлять осторожность при употреблении на завтрак мёда и сладких газировок.

«Нужно быть внимательными в употреблении таких продуктов людям с предрасположенностью к диабету, в первую очередь тем, у кого в родственниках были страдающие от этой болезни», — заявил он.

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