Инфекционист Викулов назвал целесообразным перевод работников на удалёнку
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«Перевод на удалённый доступ профессий, которые могут так же эффективно работать, я думаю, что абсолютно целесообразен, особенно в тех крупных организациях, где люди работают в опенспейсе и вероятность обмена возбудителями просто неизбежна», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам Викулова, такая мера хороша на фоне высокой контагиозности штамма «омикрон».
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления «омикрона».