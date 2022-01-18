Инфекционист Викулов назвал целесообразным перевод работников на удалёнку

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал целесообразным перевод сотрудников крупных компаний на работу в удалённом формате.

«Перевод на удалённый доступ профессий, которые могут так же эффективно работать, я думаю, что абсолютно целесообразен, особенно в тех крупных организациях, где люди работают в опенспейсе и вероятность обмена возбудителями просто неизбежна», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Викулова, такая мера хороша на фоне высокой контагиозности штамма «омикрон».

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления «омикрона».