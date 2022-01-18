Инфекционист Викулов назвал целесообразным перевод работников на удалёнку

Короткая ссылка
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал целесообразным перевод сотрудников крупных компаний на работу в удалённом формате.
Инфекционист Викулов назвал целесообразным перевод работников на удалёнку
  • Gettyimages.ru

«Перевод на удалённый доступ профессий, которые могут так же эффективно работать, я думаю, что абсолютно целесообразен, особенно в тех крупных организациях, где люди работают в опенспейсе и вероятность обмена возбудителями просто неизбежна», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Викулова, такая мера хороша на фоне высокой контагиозности штамма «омикрон».

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить