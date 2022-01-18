В Свердловской области прокомментировали ситуацию с распространением «омикрона»

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу кол-центров на фоне выявления в регионе штамма коронавируса «омикрон».
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с распространением «омикрона»
  • AP

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на местный департамент информполитики.

«Сегодня мы стоим на пороге новой волны заболеваемости коронавирусом. Очевидно, что этого нам не избежать. Мы должны успеть принять исчерпывающие меры, чтобы затормозить распространение нового штамма «омикрон», — заявил Куйвашев во время встречи с ведущими представителями сферы здравоохранения.

По словам губернатора, это вопрос безопасности, здоровья и жизни людей.

Наряду с этим стало известно, что в Удмуртии к началу недели темпы заболеваемости COVID-19 также выросли, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«Уже в первый рабочий день, 10 января, мы увидели рост обратившихся за медицинской помощью. Для сравнения, за все праздники было порядка 4 тыс. обращений в медицинские организации, а за один день 10 января — в районе 6 тыс.», — отметила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.

По её словам, во время праздников многие жители Удмуртии посещали другие регионы и страны.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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