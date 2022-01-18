Якушев дал поручения в связи с распространением штамма «омикрон» в УрФО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт полпредства.
«Впереди серьёзный подъём заболеваемости коронавирусом, вызванный новым штаммом «омикрон». Главная задача властей на этом этапе — обеспечить необходимое количество препаратов в аптечной сети», — заявил Якушев на оперативном совещании.
В Ульяновской области также обсудили ситуацию с распространением «омикрона», передаёт mosaica.ru.
«Призываю население вакцинироваться. Вакцины в регионе достаточно. Заболеваемость новым штаммом «омикрон» стремительно растёт. Пока на территории региона его не зафиксировано, но штамм дойдёт до нас уже в ближайшие дни, мы должны быть готовы», — сказал губернатор Алексей Русских.
По его словам, областному Минздраву были даны поручения усилить готовность.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».